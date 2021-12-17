В Обнинске уволен и.о. директора Клинической больницы №8 Олег Ярошенко

В обнинской Клинической больнице №8 в пятницу, 17 декабря, вновь произошли изменения в руководящем составе. Свою должность покинул исполняющий обязанности директора Олег ЯРОШЕНКО. Об этом сообщила пресс-службе медицинского учреждения.

- Олег Николаевич Ярошенко переходит на работу в одно из центральных учреждений ФМБА г. Москвы, - пояснили в больнице. - Коллектив КБ№8 благодарен Олегу Николаевичу за проделанную работу, за новый импульс в развитии, и рассчитывает, что в дальнейшей деятельности Олег Николаевич и дальше будет способствовать развитию медучреждения Обнинска.

Пока не уточняется, кто возглавит Клиническую больницу №8.

Напомним, Олег Ярошенко был назначен и.о. директора в конце марта. На этой должности он проработал меньше девяти месяцев. Судя по сообщениям обнинцев в соцсетях, у жителей наукограда было много претензий к медицинскому обслуживанию.

КБ №8 находится в структуре Федерального медико-биологического агентства. Все остальные медучреждения Калужской области подчиняются региональному Минздраву.

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