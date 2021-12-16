Главные новости в Калужской области 16 декабря: споры о песке и эвакуация авто
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 16 декабря.
Городской голова Калуги попросил жителей высказаться о посыпке тротуаров песком. Говорит, что многим не нравится песок, но на реагенты нет денег.
Что происходит в Калуге со скорой помощью. Наш репортаж.
В Калужской области привились от коронавируса 545 879 человек. Десять районов уже выполнили план более чем на 100%.
Горуправа Калуги предупредила об эвакуации 10 брошенных автомобилей. Публикуем адреса.
В Калуге возбудили уголовное дело после ложного минирования торгового центра.
В Калужской области еще шесть человек умерли от коронавируса за сутки.
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