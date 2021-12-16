Главные новости в Калужской области 16 декабря: споры о песке и эвакуация авто

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 16 декабря.

Городской голова Калуги попросил жителей высказаться о посыпке тротуаров песком. Говорит, что многим не нравится песок, но на реагенты нет денег.

Что происходит в Калуге со скорой помощью. Наш репортаж.

В Калужской области привились от коронавируса 545 879 человек. Десять районов уже выполнили план более чем на 100%.

Горуправа Калуги предупредила об эвакуации 10 брошенных автомобилей. Публикуем адреса.

В Калуге возбудили уголовное дело после ложного минирования торгового центра.

В Калужской области еще шесть человек умерли от коронавируса за сутки.

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