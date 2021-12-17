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Этот день в истории: 17 декабря началась Калужская наступательная операция

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 17.12.2021 08:00 0 375
Этот день в истории: 17 декабря началась Калужская наступательная операция

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 17 декабря.

1795 - генерал-майор Александр Дмитриевич Облеухов (Аблеухов) (ок. 1742 – 1814) покидает пост калужского губернатора. По другим источникам А.Д. Облеухов был калужским губернатором до декабря 1796 г. Наместником Калужским и Тульским в эти годы был генерал-аншеф Евгений Петрович Кашкин.

1887Александр Григорьевич Булыгин (1851-1919) назначен исправляющим должность калужского губернатора. В 1889 году он запретил празднование 500-летия Калуги на основании договорной грамоты Дмитрия Донского 1389 г.: «А Колуга и Роща сыну же моему Князю Андрею …». И он оказался прав. Позднее историки обнаружили послание литовского князя Ольгерда Гедеминовича, датированное 1371 г, с жалобой за взятие у него ряда городов, в т.ч.  и Калуги.

1919 - в Боровске основан краеведческий музей первого местного краеведа Николая Поликарповича Глухарева. Его основой становится коллекция Н.П. Глухарев, ставшего первым заведующим музея. 17 декабря 1919 года за подписью А. Луначарского была дана охранная грамота на музей. И сегодня ни один из боровских краеведов не может обойтись без того исторического материала, который был собран и напечатан Н.П. Глухаревым.

1941 - началась Калужская наступательная операция войск Красной Армии Западного фронта, проведена в ходе Московской битвы с целью разгрома калужской группировки немецко-фашистских войск. Операция завершена 5 января 1942 года.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 17.12.2021 08:00 0 375
Тэги: общество
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