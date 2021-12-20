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Иммунитет у тех высок, кто регулярно… пьет творог!

Опубликовано: 20.12.2021 11:35 0 469

Нет, здесь нет никакой опечатки. С недавних пор один из самых полезных молочных продуктов можно не только есть, но и пить! Новинка от Тульского Молочного комбината поразила как конкурентов, так и покупателей – экологически чистое сырье, натуральные добавки в виде ягодного пюре и фруктов, доступная цена, и самое необычное – удобная форма упаковки в виде бутылочки, которую легко брать с собой для перекуса. Калужане по достоинству оценили вкусное и полезное ноу-хау соседей, с тех пор многие берут с собой на работу, а также дают детям в школу питьевой творог «Бежин луг» - натуральный и вкусный, как домашняя еда.

Современные исследования показывают: полезные свойства творога велики! Людям всех возрастов он показан как отличное средство для укрепления иммунитета. Ученые доказали прямую связь работы желудочно-кишечного тракта и состояния иммунной системы человека. Что же нужно делать, чтобы и кишечник, и иммунитет были в отличном состоянии?

Надо ввести в свой постоянный рацион кисломолочную продукцию – кефир, ряженку, простоквашу, сметану и творог. Последний обладает наиболее питательными свойствами, так как содержит в 2 раза больше белка, чем насыщает наш организм как полноценный перекус. Кроме того, питьевой творог богат кальцием и миллионами живых молочнокислых микроорганизмов, которые появляются в нем в процессе сквашивания.

О пользе творога рассказывает врач аллерголог-иммунолог калужской «Клиники здоровья» Елена Дмитриева:

— Нет, здесь нет никакой опечатки. С недавних пор один из самых полезных молочных продуктов можно не только есть, но и пить! Новинка от Тульского Молочного комбината поразила как конкурентов, так и покупателей – экологически чистое сырье, натуральные добавки в виде ягодного пюре и фруктов, доступная цена, и самое необычное – удобная форма упаковки в виде бутылочки, которую легко брать с собой для перекуса. Калужане по достоинству оценили вкусное и полезное ноу-хау соседей, с тех пор многие берут с собой на работу, а также дают детям в школу питьевой творог «Бежин луг» - натуральный и вкусный, как домашняя еда.
Современные исследования показывают: полезные свойства творога велики! Людям всех возрастов он показан как отличное средство для укрепления иммунитета. Ученые доказали прямую связь работы желудочно-кишечного тракта и состояния иммунной системы человека. Что же нужно делать, чтобы и кишечник, и иммунитет были в отличном состоянии?

Надо ввести в свой постоянный рацион кисломолочную продукцию – кефир, ряженку, простоквашу, сметану и творог. Последний обладает наиболее питательными свойствами, так как содержит в 2 раза больше белка, чем насыщает наш организм как полноценный перекус. Кроме того, питьевой творог богат кальцием и миллионами живых молочнокислых микроорганизмов, которые появляются в нем в процессе сквашивания.

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Опубликовано: 20.12.2021 11:35 0 469
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