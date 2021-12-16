В Калужской области еще шесть человек умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще шесть человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 1130, сообщили в четверг, 16 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 198 новых случаев заражения ковидом. Это минимальный показатель за последний месяц. Общее количество заболевших выросло до 62 415.

За последние сутки в нашем регионе также 198 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 58 788 калужан.

Вакцинированы от коронавируса 545 879 жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 28 486 случаев коронавируса. За весь период - 10 131 646. Выписаны за сутки – 37 155, за весь период – 8 876 788. За последние сутки в стране от ковида умерли 1 133 человека, за все время – 294 024.

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