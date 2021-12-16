37 одаренных детей получили стипендии «Калужского землячества»
В среду, 15 декабря, 37 одаренных детей из нашего региона получили стипендии общественной организации «Калужское землячество». Церемония прошла в Боровском районе на заводе «Архбум тиссью групп» с участием губернатора Владислава Шапши и депутата Госдумы Геннадий Скляра.
Среди стипендиатов – 27 детей с ограниченными возможностями.
Стипендия «Калужского землячества» выплачивается с 1998 года.
- Вы – целеустремленные, совсем юные люди, - отметил губернатор. - И уже сумели свой талант своим трудом превратить в маленький, но уже успех. Я вам желаю не останавливаться на этом пути.
Шапша уверен, что именами этих детей будут гордиться по всей стране.
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