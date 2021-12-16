Шапша встретился в Боровске с предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви

В среду, 15 декабря, в день памяти протопопа Аввакума, в Боровске губернатор Калужской области Владислав Шапша и митрополит Московский и всея Руси, предстоятель Русской православной старообрядческой церкви Корнилий возложили цветы к его памятнику.

- Он не согнулся, остался верен своим идеалам, - рассказал Шапша об Аввакуме. - Я рад, что здесь, на боровской земле, в 2020 году по случаю 400-летия протопопа Аввакума открыли памятник, стали восстанавливать Покровский собор. Я рад, что и сегодня Боровск остается духовным центром старообрядческой православной церкви.

Губернатор подчеркнул, что правительство Калужской области поддерживает все начинания по продвижению и сохранению духовного наследия православной старообрядческой церкви.

Митрополит Корнилий поблагодарил руководство страны и области за помощь.

- Это очень важно. Сделано все, чтобы здесь появился памятник, началась реставрация Покровского храма. Это наша история, - заявил он. - Имя «Аввакум» переводится как борец. Борец за веру, за очищение своей души, сердца, борец за то, чтобы Русь оставалась православной. С Божией помощью, через тысячелетия русские люди как самое дороге пронесли веру. Вы знаете печальный 17 век, когда пытались миссионеры из-за рубежа на эту веру покуситься, разрушить. Русские люди не дали этого сделать. Они отстояли ценой своей жизни веру. Имена протопопа Аввакума, боярыни Морозовой связаны с боровской землей и для нас святы. Это святая для нас земля.

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