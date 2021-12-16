В Калужской области привились от коронавируса 545 879 человек
Во вторник, 14 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 1813 человек. Общее количество вакцинированных достигло 545 879, сообщили в среду в правительстве региона.
В больницах области остается 133 829 доз вакцин. В основном это «Спутник V».
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 83,95%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 14 декабря.
В десяти районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в двух - более чем на 90%. По-прежнему самые высокие показатели в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
Девять муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 14 декабря 2021 года:
- Жуковский район – 127,44%,
- Боровский район – 127,31%,
- Медынский район – 121,01%,
- Перемышльский район – 118,23%,
- Бабынинский район – 116,32%,
- Думиничский район – 114,53%,
- Барятинский район – 113,95%,
- Спас-Деменский район – 107,39%,
- Козельский район – 102,4%,
- Мещовский район – 101,28%,
- Сухиничский район – 97,73%,
- Ферзиковский район – 93,75%,
- Юхновский район – 89,75%,
- Тарусский район – 85,93%,
- Куйбышевский район – 84,67%,
- Ульяновский район – 84,34%,
- Мосальский район – 84,05%,
- Жиздринский район – 82,08%,
- Хвастовичский район – 77,57%,
- Калуга – 77,36%,
- Обнинск – 76,96%,
- Дзержинский район – 75,4%,
- Малоярославецкий район – 75,02%,
- Людиновский район – 74,89%,
- Кировский район – 74,47%,
- Износковский район – 73,61%.
Данные на 14 декабря.
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