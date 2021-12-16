В Калужской области привились от коронавируса 545 879 человек

Во вторник, 14 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 1813 человек. Общее количество вакцинированных достигло 545 879, сообщили в среду в правительстве региона.

В больницах области остается 133 829 доз вакцин. В основном это «Спутник V».

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 83,95%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 14 декабря.

В десяти районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в двух - более чем на 90%. По-прежнему самые высокие показатели в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

Девять муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 14 декабря 2021 года:

Жуковский район – 127,44%,

Боровский район – 127,31%,

Медынский район – 121,01%,

Перемышльский район – 118,23%,

Бабынинский район – 116,32%,

Думиничский район – 114,53%,

Барятинский район – 113,95%,

Спас-Деменский район – 107,39%,

Козельский район – 102,4%,

Мещовский район – 101,28%,

Сухиничский район – 97,73%,

Ферзиковский район – 93,75%,

Юхновский район – 89,75%,

Тарусский район – 85,93%,

Куйбышевский район – 84,67%,

Ульяновский район – 84,34%,

Мосальский район – 84,05%,

Жиздринский район – 82,08%,

Хвастовичский район – 77,57%,

Калуга – 77,36%,

Обнинск – 76,96%,

Дзержинский район – 75,4%,

Малоярославецкий район – 75,02%,

Людиновский район – 74,89%,

Кировский район – 74,47%,

Износковский район – 73,61%.

Данные на 14 декабря.

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