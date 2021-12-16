В Калуге закрылся мобильный пункт вакцинации на улице Марата

В Калуге закрылся мобильный прививочный пункт в торговом центре «Панорама» на улице Марата. Об этом вечером в среду, 15 декабря, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

- Прививочный пункт в ТЦ «Панорама», по адресу ул. Марата, д. 7А больше не работает, - говорится в уведомлении Минздрава. Причины этого решения не называются.

Пункт проработал чуть меньше месяца.



В то же время министерство призвало калужан прививаться, используя другие места. Все их можно найти на «Яндекс.Картах», написав в поиске «Пункты вакцинации».

На данный момент в регионе прививку от COVID-19 сделали 545 879 человек. Это около 54,5% населения. План по прививкам выполнен на 83,95%.

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