Главные новости в Калужской области 15 декабря: новогодняя афиша Калуги и резкое подорожание «Оливье»

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 15 декабря.

Опубликована полная новогодняя афиша Калуги-2022. Празднования начнутся уже 19 декабря. А все самое главное – 31 декабря на Старом Торге.

Во время новогодних каникул в Калуге будут перекрывать 17 улиц.

В Калужской области салат «Оливье» за год подорожал на 16,8%, «Селедка под шубой» – на 25%.

Калужским родителям разрешили присутствовать на утренниках в детских садах.

Калужский бизнес рассыпался в благодарностях губернатору за перенос ковидных ограничений на январь.

В Калужской области три больницы закрыли ковидные отделения.

В Калуге отменили запланированный на 16 декабря ямочный ремонт Синих мостов.

На восьми улицах отключат электричество 16 декабря.

В Калуге 48-летнего мужчину обвинили в надругательстве над 8-летней девочкой на улице ​Вишневского.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

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