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Этот день в истории: 16 декабря в Калуге установили бюст Воронина

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.12.2021 08:00 1 637
Этот день в истории: 16 декабря в Калуге установили бюст Воронина

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 16 декабря.

1775 (ст. стиль) – Екатерина Великая прибыла в Полотняный Завод, откуда 17 декабря отбыла в г. Москву (из записной книжки В.Продувнова).

1917 - вышел первый номер газеты «Калужская правда», орган Калужского губернского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Печаталась приложением к калужской газете «Коммуна».

1925 - в деревне Отъезжее Барятинского района родился Аркадий Николаевич Картошкин (16.12.1925-17.04.1945). Весной 1943 г. он добровольцем ушел в Красную Армию. Погиб в бою при форсировании реки Одер на дальних подступах к Берлину. Звание Героя Советского Союза (31.05.1945) присвоено ему посмертно. Похоронен в польском городе Хойна.

1986 – в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР в одном из калужских скверов был установлен бюст уроженца Калуги дважды Героя Социалистического Труда Павла Андреевича Воронина. Авторы бюста – московский скульптор Г.В. Франгулян и заслуженный архитектор РСФСР, лауреат Государственной премии Е.И. Киреев. Павел Андреевич Воронин родился в 1903 году в Калуге. За большой вклад в обеспечение выпуска самолётов в сентябре 1941 года ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Вторую медаль Золотая Звезда «Серп и Молот» Воронин получил в 1977 году за выдающиеся заслуги в создании и производстве новой авиационной техники. Бюст имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.12.2021 08:00 1 637
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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