В Калужской области салат «Оливье» за год подорожал на 16,8%, «Селедка под шубой» – на 25%

За последний год популярные у жителей Калужской области новогодние салаты «Оливье» и «Селедка под шубой» заметно подорожали. Рост цен на эти блюда превысил официальный уровень инфляции в регионе. Об этом в среду, 15 декабря, сообщил Калугастат.

Цену «Оливье» статистический комитет рассчитывал за два килограмма. В ноябре 2020 года таз салата можно было приготовить за 324 рубля. Сейчас – за 378 рублей. Рост составил 16,8%. Из ингредиентов больше всего прибавили в цене морковь (+45,9%) и картофель (+43,8%).

Индекс «Селедки под шубой» составил 25%. Если год назад 1,7 килограмма салата можно было приготовить за 167 рублей, то в нынешнем ноябре – за 209 рублей. Свекла подорожала на 38,8%, майонез – на 26,3%, куриные яйца – на 24,1. Об изменении цен на морковь и картофель упоминалось выше.

Индекс «Оливье» в Калужской области.

Индекс «Селедки под шубой» в Калужской области.

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