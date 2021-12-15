В Госдуме поддержали законопроект о памятной дате в День победного окончания Великого стояния на Угре

В среду, 15 декабря, комитет по обороне в Государственной Думе поддержал законопроект об установлении новой памятной даты 11 ноября. Об этом сообщил депутат от Калужской области Геннадий СКЛЯР.

- Сегодня в комитете по обороне в Госдуме выступил с докладом о проекте федерального закона об установлении новой памятной даты 11 ноября - День победного окончания Великого стояния на Угре 1480 года, - отметил Скляр. - После детального обсуждения комитет принял решение поддержать законопроект и вынес заключение поддержать его в первом чтении, а также предложил вынести на обсуждение Совету Госдумы.

День победного окончания Великого стояния на реке Угре как региональный праздник отмечается в Калужской области с 2017 года.

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