В среду, 15 декабря, Александр Буков избран новым председателем Избирательной комиссии Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Кандидатура Александра Александровича была предложена мной и одобрена ЦИК России, - написал Шапша на своих страницах в соцсетях. - И сегодня ее поддержал новый состав регионального Избиркома на своем первом заседании. Уверен, новая команда Избирательной комиссии Калужской области под руководством Александра Букова и в дальнейшем будет обеспечивать проведение в Калужской области честных и открытых выборов, построенных на принципах конкурентности и легитимности. А также внедрение новых технологий для дистанционного голосования и повышения прозрачности выборов.

Александр Буков родился в 1979 году в Иркутске. Окончив Московскую государственную юридическую академию, он работал в аппарате полпреда Президента РФ по Дальневосточному федеральному округу, в министерстве регионального развития и корпорации «Ростех», в администрации Президента Российской Федерации. Последняя занимаемая им должность – замначальника департамента Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике.

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