В Калужской области планируется создать систему «Безопасный и умный город»

В среду, 15 декабря, губернатор Владислав ШАПША на рабочем совещании с первым заместителем председателя ВЭБ.РФ Александром Браверманом обсудил создание в Калужской области единой человекоцентричной системы социально-экономического развития «Безопасный и умный город». Подробности глава региона рассказал на своих страницах в социальных сетях.

- И здесь у нашего региона уже есть серьезные достижения, - отметил Шапша. - Они сегодня были отмечены нашими партнерами - Госкорпорацией развития ВЭБ.РФ и Ростехом, с которыми команде нашего региона предстоит дальнейшая совместная работа в этом направлении.

Он пояснил, что Калужская область занимается построением и развитием АПК «Безопасный город» по поручению президента.

- Подготовлена региональная интеграционная платформа, формируется система видеонаблюдения, достраиваются другие сегменты комплекса, - рассказал губернатор. - Наши партнеры провели анализ данных существующих в регионе информационных систем и выработали актуальные для нас предложения на региональной и муниципальной платформах по четырем блокам:

городское хозяйство,

транспорт,

экология,

правопорядок.

Глава региона отметил, что это вариант комплексного развития управленческой модели, ориентированной на жителей и на повышение качества их жизни.

- Первые результаты планируем получить уже через полгода, - сообщил Шапша.

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