Еще шесть жителей Калужской области умерли от коронавируса за последние сутки

В Калужской области за последние сутки шесть человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 1124, сообщили в среду, 15 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 202 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 62 217.

За последние сутки в нашем регионе 214 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 58 590 калужан.

Вакцинированы от коронавируса 544 066 жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 28 363 случая коронавируса. За весь период - 10 103 160. Выписаны за сутки – 35 633, за весь период – 8 839 633. За последние сутки в стране от ковида умерли 1 142 человека, за все время – 292 891.

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