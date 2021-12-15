«Медитация Ошо дает телу силы, а разуму ясность»: Александра Ермилова рассказала о новом открытии

Участница Александра Ермилова

На прошедшей неделе мой куратор изменила мой рацион питания. Узнав, что мне предстоит есть, я практически смирилась, что останусь до конца проекта голодной. Но на практике с чувством голода я не столкнулась. Насыщение едой осталось, как и прежде.

Выражаю огромную благодарность специалистам центра «Борменталь» за проделанную работу по разработке рекомендаций.

Еще хочется обратить внимание на то, что за крайнюю неделю на групповых занятиях у нас была динамическая медитация Ошо. Такие ощущения я испытала впервые как физически, так и эмоционально! Медитация Ошо дает телу силы, а разуму ясность.

Центр снижения веса «Доктор Борменталь» Маргарита Павлова

Вот и подходит к завершению проект «Худеем к Новому году». Я благодарна ему за то, что познакомил меня с Александрой, мне было очень комфортно с ней работать. Она всегда делилась тем, что ей нравится или не нравится, это сделало нашу совместную работу более продуктивной. Буду ждать с нетерпением итоги конкурса.

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