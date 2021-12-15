В Калужской области три больницы закрыли ковидные отделения

В трех больницах Калужской области закрылись отделения для больных коронавирусом. Это произошло из-за снижения заболеваемости, сообщили вечером во вторник, 14 декабря, в министерстве здравоохранения региона.

С 6 декабря к профильной деятельности вернулась участковая больница Перемышльского района, с 13 декабря - Калужская областная клиническая детская больница, с 14 декабря - Центральная межрайонная больница №6 в Товарково.

Еще три ковидных отделения собираются закрыть в ближайшее время. По информации Минздрава, больных коронавирусом перестанут лечить гинекологическое отделение городского роддома в Калуге, неврологическое отделение для лечения пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и отделение реабилитации городской больницы №2 «Сосновая роща».

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что количество госпитализированных с коронавирусом калужан снизилось с 2400 до 1200.

В связи со снижением уровня заболеваемости в регионе отложили на месяц систему входа в общественные места по QR-кодам.

В то же время медики призывают прививаться от COVID-19.

- Но мы еще раз хотим обратиться к каждому жителю региона, кто еще не сделал прививку от коронавирусной инфекции - вакцинируйтесь! – говорится в сообщении министерства здравоохранения.

Количество вакцинированных от коронавирусной инфекции жителей Калужской области 13 декабря достигло 544 066. Всего собираются привить 650 240. План на данный момент выполнен на 83,67%.

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