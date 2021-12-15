Главная Новости Общество
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

В Калужской области три больницы закрыли ковидные отделения

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.12.2021 09:27 0 78
В Калужской области три больницы закрыли ковидные отделения

В трех больницах Калужской области закрылись отделения для больных коронавирусом. Это произошло из-за снижения заболеваемости, сообщили вечером во вторник, 14 декабря, в министерстве здравоохранения региона.

С 6 декабря к профильной деятельности вернулась участковая больница Перемышльского района, с 13 декабря - Калужская областная клиническая детская больница, с 14 декабря - Центральная межрайонная больница №6 в Товарково.

Еще три ковидных отделения собираются закрыть в ближайшее время. По информации Минздрава, больных коронавирусом перестанут лечить гинекологическое отделение городского роддома в Калуге, неврологическое отделение для лечения пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и отделение реабилитации городской больницы №2 «Сосновая роща».

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что количество госпитализированных с коронавирусом калужан снизилось с 2400 до 1200.

В связи со снижением уровня заболеваемости в регионе отложили на месяц систему входа в общественные места по QR-кодам.

В то же время медики призывают прививаться от COVID-19.

- Но мы еще раз хотим обратиться к каждому жителю региона, кто еще не сделал прививку от коронавирусной инфекции - вакцинируйтесь! – говорится в сообщении министерства здравоохранения.

Количество вакцинированных от коронавирусной инфекции жителей Калужской области 13 декабря достигло 544 066. Всего собираются привить 650 240. План на данный момент выполнен на 83,67%.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.12.2021 09:27 0 78
Тэги: коронавирус общество здравоохранение область вакцинация
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Картинка по-корейски: Wink предлагает зрителям коллекцию самых красивых и рейтинговых дорам
Клиенты ВТБ в Калужской области за 11 месяцев года оформили более 700 автокредитов на 637 млн рублей
ВТБ и Wildberries запускают новую систему платежных сервисов VTB Pay
World of Tanks и тариф «Игровой» от «Ростелекома» предлагают победное завершение года
ВТБ защитит россиян от «кредитных мошенников»
Продаёте или приобретаете недвижимость? Не забудьте сообщить об этом в Калужскую сбытовую компанию
Криштиану Роналду стал первым футболистом, забившим 800 голов
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как правильно выбрать кондиционер для дома
Срочный онлайн займ на карту на выгодных условиях
Профессиональный шиномонтаж и другие услуги центра КОЛЕСО.ру

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru