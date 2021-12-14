Главные новости в Калужской области 14 декабря: новое постановление об ограничениях и работы в сквере Волкова

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 14 декабря.

Ввод QR-кодов в Калуге с 15 декабря перенесли. Теперь новая ключевая дата – 15 января.

Опубликовано постановление правительства об изменении коронавирусных ограничений в Калужской области.

Почему затянулись работы в сквере Волкова. Наш репортаж.

Движение на Синих мостах закроют ночью 15 декабря из-за ямочного ремонта. Второго за неделю.

Салют из 80 залпов устроят в годовщину освобождения Калуги 30 декабря.

В Калуге начальника отделения судебных приставов осудили за мошенничество.

Горуправа просит убрать автомобили с семи улиц для вывоза снега 15 декабря.

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