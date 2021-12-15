Этот день в истории: 15 декабря в Калугу приехала Екатерина II

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 15 декабря.

1775 – Калуга торжественно встречает Екатерину II. При неумолкаемом звоне колоколов Государыня проследовала в город. Императрица пробыла в Калуге несколько часов и в тот же день отправилась в Полотняный Завод. Посещение Калуги Екатериной II по праву можно считать важнейшим событием в истории города, сопоставимым по значимости с его основанием, т.к. последующие события благотворно повлияли на его дальнейший рост и развитие.

1871 – открыта городская почта в Калуге (с устройством трех почтовых ящиков).

1874 (ст. стиль) – открыта Ряжско-Вяземская (с 1890 г. – Сызрано-Вяземская) железная дорога с местонахождением Управления в г.Калуге (из записной книжки В.Продувнова).

1917 (ст. стиль) – осуществлены роспуск Калужского губернского военно-революционного комитета и передача власти в г. Калуге и губернии в руки Президиума Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (из записной книжки В.Продувнова).

1946 – в Москве умер поэт и прозаик Григорий Дмитриевич Деев-Хомяковский. Он родился 28(16).01.1888 г. в деревне Хомяково Калужского уезда.

1972 – Калужскому радиоламповому заводу присвоено почетное название «имени 50-летия СССР» (из записной книжки В.Продувнова).

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