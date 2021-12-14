Главная Новости Общество
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

В Калужской области мошенники от имени министра здравоохранения выпрашивают деньги на вакцину от коронавируса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.12.2021 16:40 5 520
В Калужской области мошенники от имени министра здравоохранения выпрашивают деньги на вакцину от коронавируса

В Калужской области мошенники начали действовать от имени министра здравоохранения. На предприятия рассылают письма с просьбой выделить деньги на закупку вакцины от коронавируса. Во вторник, 14 декабря, об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин ПАХОМЕНКО.

- Хочу обратиться к руководителям предприятий и частных организаций Калужской области. Прошу Вас быть бдительными! – попросил он. - К концу года участились случаи мошенничества, когда от лица министерства, в частности - от моего имени, рассылаются письма в организации с обращением о финансовой помощи. Так на днях мне в руки попало письмо, якобы мною написанное, на имя директора ЗАО «Воротынский КХП» Л.Н. Гончарова.  В письме содержится обращение об оказании финансовой поддержки наших инициатив, а именно - на приобретение вакцины «Спутник V», на определенную сумму. Хочу заявить, что ни это, ни подобного содержания писем я не направлял.

По словам Пахоменко, письмо он передаст в соответствующие службы, которые проведут проверку.

- Вакцина от коронавирусной инфекции в нашем регионе имеется в достаточном количестве, дефицита в вакцине регион не испытывает, все четыре вида вакцины регулярно поступают во все прививочные пункты, - заверил министр. - Каждый из жителей области может сделать прививку в любом удобном для него кабинете вакцинации.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.12.2021 16:40 5 520
Тэги: общество здравоохранение вакцинация константин пахоменко
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 5 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Картинка по-корейски: Wink предлагает зрителям коллекцию самых красивых и рейтинговых дорам
Клиенты ВТБ в Калужской области за 11 месяцев года оформили более 700 автокредитов на 637 млн рублей
ВТБ и Wildberries запускают новую систему платежных сервисов VTB Pay
World of Tanks и тариф «Игровой» от «Ростелекома» предлагают победное завершение года
ВТБ защитит россиян от «кредитных мошенников»
Продаёте или приобретаете недвижимость? Не забудьте сообщить об этом в Калужскую сбытовую компанию
Криштиану Роналду стал первым футболистом, забившим 800 голов
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как правильно выбрать кондиционер для дома
Срочный онлайн займ на карту на выгодных условиях
Профессиональный шиномонтаж и другие услуги центра КОЛЕСО.ру

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru