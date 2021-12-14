В Калужской области мошенники от имени министра здравоохранения выпрашивают деньги на вакцину от коронавируса

В Калужской области мошенники начали действовать от имени министра здравоохранения. На предприятия рассылают письма с просьбой выделить деньги на закупку вакцины от коронавируса. Во вторник, 14 декабря, об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин ПАХОМЕНКО.

- Хочу обратиться к руководителям предприятий и частных организаций Калужской области. Прошу Вас быть бдительными! – попросил он. - К концу года участились случаи мошенничества, когда от лица министерства, в частности - от моего имени, рассылаются письма в организации с обращением о финансовой помощи. Так на днях мне в руки попало письмо, якобы мною написанное, на имя директора ЗАО «Воротынский КХП» Л.Н. Гончарова. В письме содержится обращение об оказании финансовой поддержки наших инициатив, а именно - на приобретение вакцины «Спутник V», на определенную сумму. Хочу заявить, что ни это, ни подобного содержания писем я не направлял.

По словам Пахоменко, письмо он передаст в соответствующие службы, которые проведут проверку.

- Вакцина от коронавирусной инфекции в нашем регионе имеется в достаточном количестве, дефицита в вакцине регион не испытывает, все четыре вида вакцины регулярно поступают во все прививочные пункты, - заверил министр. - Каждый из жителей области может сделать прививку в любом удобном для него кабинете вакцинации.

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