Анна Савельева вышла в спарринг со своим тренером

Участница Анна Савельева

Оправившись после болезни, я бегом стартанула в «Атмосферу» к своему тренеру Гульнаре. Мы потеряли целую неделю, поэтому надо наверстывать упущенное. Гульнара - специалист своего дела с большой буквы! Она ждала меня уже с новым набором индивидуальных тренировок, направленных на интенсивное жиросжигание и восстановление организма. Она предложила отправиться в Fight zone. Я не представляла, что это, но доверилась и спустилась туда.

После небольшой разминки меня ждал неожиданный сюрприз - спарринг с Гульнарой! Как вы понимаете, противник у меня был сильный, но два месяца тренировок подготовили меня к этой борьбе. Победила, конечно же, дружба!

Закончила эту неделю я на групповом занятии Cycle ABT, о котором я уже рассказывала ранее. Тренер Максим Жемаркин отлично сочетает нагрузку на велотренажере RealRyder и на полу. Осталось совсем немного времени до завершения нашего конкурса, а я все чаще ловлю себя на мысли, что совершенно не хочу расставаться с замечательной командой фитнес-клуба «Атмосфера»!

Тренер фитнес-клуба «Атмосфера» Гульнара Кузина

На прошедшей неделе мы добавили кардионагрузку, наиболее оптимально подходящую Анне, ещё раз скоректировали питание! В целом мы довольны результатом и двигаемся дальше

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