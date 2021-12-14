В Калуге салют из 80 залпов устроят в годовщину освобождения города 30 декабря

В четверг, 30 декабря, Калуга будет отмечать 80 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в городе пройдет несколько торжественных мероприятий, сообщили в понедельник на городской планерке.

У городского головы состоится прием ветеранов. Также будет презентована книга руководителя городского совета ветеранов войны и труда Евгения Янкелевича.

В 12:00 на площади Победы возложат цветы к Вечному Огню на могиле Неизвестного Солдата.

В 13:00 в Доме музыки начнется торжественное мероприятие, посвященное годовщине освобождения.

В 19:00 на Правом Берегу у памятника воинам 50-й армии дадут салют из 80 залпов в честь воинов-освободителей.

Ранее мы сообщали, что в Калуге учредили медаль в честь 80-летия освобождения города.

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