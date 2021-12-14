Еще семь жителей Калужской области скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки семь человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 1118, сообщили во вторник, 14 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 200 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 62 015.

За последние сутки в нашем регионе 206 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 58 375 калужан.

Вакцинированы от коронавируса 542 420 жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 28 343 случая коронавируса. За весь период - 10 074 797. Выписаны за сутки – 34 084, за весь период – 8 804 000. За последние сутки в стране от ковида умерли 1 145 человек, за все время – 291 749.

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