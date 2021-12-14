Калужская область присоединилась к цифровой платформе «Внешняя поставка данных» Федеральной налоговой службы

В понедельник, 13 декабря, состоялось подписание соглашения об информационном взаимодействии между Федеральной налоговой службой и правительством Калужской области.

Цифровую подпись в режиме видеоконференции под соглашением о присоединении к проекту поставил заместитель губернатора области Дмитрий Разумовский.

В рамках этого соглашения Федеральная налоговая служба и органы исполнительной власти региона будут взаимодействовать с использованием платформы «Внешняя поставка данных».

Этот цифровой сервис, в разработке требований к которому активное участие принимала и Калужская область, был запущен в конце ноября текущего года. Его задача – автоматизированный обмен данными.

- На платформе содержатся не представляющие налоговой тайны деперсонифицированные и агрегированные сведения налогоплательщиков, - пояснили 14 декабря в пресс-службе правительства. - Полученная информация поможет органам власти в аналитике, формировании статистической отчетности и построении среднесрочных и долгосрочных экономических и социальных прогнозов.

Дмитрий Разумовский поблагодарил федеральное ведомство за участие региона в пилотном проекте.

- Федеральная налоговая служба является лидером по цифровизации сложных процессов, - отметил заместитель губернатора. - На платформе уже сейчас мы видим аналитику, в частности, по отчислению налогов самозанятыми гражданами, использованию контрольно-кассовой техники. Очень важно, что при этом данные налогоплательщиков обезличены.

Заместитель губернатора также рассказал, что в настоящее время завершается создание Ситуационного центра губернатора Калужской области, в работе которого будет использоваться информация, представленная на платформе «Внешняя поставка данных».

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