Калужская область присоединилась к цифровой платформе «Внешняя поставка данных» Федеральной налоговой службы
В понедельник, 13 декабря, состоялось подписание соглашения об информационном взаимодействии между Федеральной налоговой службой и правительством Калужской области.
Цифровую подпись в режиме видеоконференции под соглашением о присоединении к проекту поставил заместитель губернатора области Дмитрий Разумовский.
В рамках этого соглашения Федеральная налоговая служба и органы исполнительной власти региона будут взаимодействовать с использованием платформы «Внешняя поставка данных».
Этот цифровой сервис, в разработке требований к которому активное участие принимала и Калужская область, был запущен в конце ноября текущего года. Его задача – автоматизированный обмен данными.
- На платформе содержатся не представляющие налоговой тайны деперсонифицированные и агрегированные сведения налогоплательщиков, - пояснили 14 декабря в пресс-службе правительства. - Полученная информация поможет органам власти в аналитике, формировании статистической отчетности и построении среднесрочных и долгосрочных экономических и социальных прогнозов.
Дмитрий Разумовский поблагодарил федеральное ведомство за участие региона в пилотном проекте.
- Федеральная налоговая служба является лидером по цифровизации сложных процессов, - отметил заместитель губернатора. - На платформе уже сейчас мы видим аналитику, в частности, по отчислению налогов самозанятыми гражданами, использованию контрольно-кассовой техники. Очень важно, что при этом данные налогоплательщиков обезличены.
Заместитель губернатора также рассказал, что в настоящее время завершается создание Ситуационного центра губернатора Калужской области, в работе которого будет использоваться информация, представленная на платформе «Внешняя поставка данных».
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!