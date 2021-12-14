Внедрение единой социальной «карты калужанина» обсудили на совещании с губернатором

В понедельник, 13 декабря, в Калуге губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочее совещание по реализации в нашем регионе проекта «карта калужанина».

Единую социальную карту жителя Калужской области планируется создать на базе национальной платежной системы «Мир». Впервые о проекте заговорили в 2020 году.

С помощью карты можно будет оплатить проезд и услуги, получить доступ к медицинским сервисам, авторизовываться в информационных системах. При этом карта позволит достоверно идентифицировать людей при предоставлении социальной помощи и льгот.

- Карта позволит оптимизировать планирование и последующее расходование бюджетных средств, а также получить статистические и аналитические данные о предоставленных услугах, - подчеркнули в правительстве региона.

В области разработана концепция проекта и дорожная карта. Одним из важных аспектов в реализации проекта является транспортное приложение карты жителя. По решению проектного комитета пилотным муниципалитетом в части использования «Карты калужанина» для предоставления мер социальной поддержки по льготному проезду на общественном транспорте выбрана Калуга. На территории областного центра был проведен пилотный проект.

Владислав Шапша напомнил, что вопросы безналичных расчетов с использованием платежной системы «Мир» обсуждались в текущем году на Петербургском международном экономическом форуме, где было подписано соответствующее соглашение.

- Сегодня мы развиваем этот проект, - подчеркнул губернатор. - Я рассчитываю на то, что благодаря нашим совместным усилиям, платежный функционал карты «Мир», которая для многих жителей Калужской области стала основным средством расчетов за товары и услуги, будет дополнен новыми функциональными возможностями.

По словам Владислава Шапши, правительство области заинтересовано в том, чтобы сделать карту более универсальной и интегрированной в повседневную жизнь людей. В ближайших планах - распространить полученный опыт на рынок туристических услуг.

- В этом году наша область стала участником масштабного туристического проекта. Вошла в состав Большого Золотого кольца России, - напомнил губернатор. - Этот проект, может быть поддержан, в том числе и «картой калужанина», которая могла бы получить новые сервисы, в том числе использоваться для оплаты проезда в транспорте.

По его мнению, для удобства людей можно было бы создать единую цифровую карту с доступом к культурным, транспортным и информационным услугам.

Работа над реализацией проекта продолжится.

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