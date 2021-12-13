Нового главу Избирательной комиссии Калужской области изберут 15 декабря

В понедельник, 13 декабря, в Калуге губернатор Владислав ШАПША провел рабочую встречу с Александром Буковым, кандидатуру которого Центризбирком предложил на должность председателя Избирательной комиссии Калужской области.

- Я это решение поддерживаю, - заявил Шапша, приветствуя Букова. - Я выступал с таким предложением перед ЦИКом и рассчитываю, что ваша работа на этом ответственном посту позволит по-прежнему считать выборы в Калужской области одними из самых легитимных и открытых в стране». Кроме того, губернатор отметил, что новые технологии и возможности, которые внедряет ЦИК Российской Федерации для дистанционного голосования и повышения прозрачности выборов, «также будут находить своё воплощение на территории региона.

Александр Буков поблагодарил губернатора за доверие и заверил, что постарается его оправдать.

Срок полномочий действующего состава Избирательной комиссии истек, в октябре этого года Законодательное Собрание области приняло постановление о формировании нового. В среду, 15 декабря, состоится его первое заседание, на котором будет избран глава комиссии.

Александр Буков родился в 1979 году в Иркутске. Окончив Московскую государственную юридическую академию, он работал в аппарате полпреда Президента РФ по Дальневосточному федеральному округу, в министерстве регионального развития и корпорации «Ростех», в администрации Президента Российской Федерации. Последняя занимаемая им должность – замначальника департамента Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике.

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