В Калужской области найден погибшим пропавший 46-летний мужчина

В Калужской области найден погибшим 46-летний мужчина, который пропал на прошлой неделе в городе Жуков. Вечером в понедельник, 13 декабря, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

- Найден, погиб, - говорится в сообщении волонтеров. - Наши соболезнования родным и близким.

На данный момент не уточняется, что с ним произошло.

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