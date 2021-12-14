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Опубликовано постановление правительства об изменении коронавирусных ограничений в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.12.2021 09:28 13 2538
Опубликовано постановление правительства об изменении коронавирусных ограничений в Калужской области

В Калужской области введение QR-кодов для доступа в общественные места перенесли на 15 января 2022 года. Утром во вторник, 14 декабря, официально опубликовано постановление правительства региона №865 об изменении коронавирусных ограничений. Его подписал губернатор Владислав Шапша. Документ вступил в силу.

Коротко рассказываем о самом главном из этого постановления:

  • С 15 января 2022 года попасть в организации общественного питания, театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры, спортивные центры, фитнес-центры и бассейны можно будет при предъявлении QR-кода о вакцинации от коронавируса либо перенесенном COVID-19.
  • Также в общественные места попасть можно будет непривитым, но при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста. Его срок действия сокращен с 72 до 48 часов.
  • Режим повышенной готовности и масочный режим продлены до 28 февраля 2022 года.
  • До 15 января органам исполнительной власти Калужской области и органам местного самоуправления поручено приостановить проведение массовых публичных мероприятий.
  • Ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам, кальянным, закусочным, объектам нестационарной торговли запретили работать с 23:00 до 06:00 в период с 14 по 30 декабря и со 2 по 15 января. Исключение составляет лишь работа на доставку.
  • А вот запрет для несовершеннолетних на посещение торговых, развлекательных, торгово-развлекательных центров, ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных, театров, филармоний, концертных залов и кинотеатров без сопровождения родителей не стали продлять. Он действует до 15 декабря.

Напомним, накануне губернатор Калужской области призвал калужан прививаться, отметив, что вакцинация работает, количество госпитализаций снизилось.

- Уважаемые жители Калужской области, благодарю вас за понимание ситуации и вашу ответственность, - заявил Шапша. - Мы уже сделали очень много для того, чтобы сформировать коллективный иммунитет. И сейчас тот момент, когда важно не растерять достигнутое. Вакцинация – это единственный способ остановить смертельную болезнь. Впереди новогодние праздники. Знаю, что все мы хотим вернуться к привычной жизни. И все мы знаем, как это сделать. Берегите себя и своих близких.

Полный текст постановления правительства Калужской области №865 от 13.12.2021:

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.12.2021 09:28 13 2538
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение владислав шапша вакцинация область
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