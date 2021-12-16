Новый год: в «Гемотесте» можно пройти десять комплексов исследований за половину цены

С 15 декабря 2021 года по 31 января 2022 года в Лаборатории «Гемотест» действует специальное предложение на десять комплексов исследований – цена на каждый из них снижена на 50%.

Акционное предложение включает комплексные исследования для оценки состояния организма после COVID-19, выявление аллергенов и комплексы для проверки общих показателей здоровья.

Любому человеку, переболевшему COVID-19, важно вовремя выявлять признаки постковидных осложнений и отслеживать их в динамике, а также контролировать процесс восстановления после инфекции.

В акцию «Гемотеста» включены предназначенные для этого исследования: «Сердце, сосуды и углеводный обмен после COVID-19», «Печень и почки после COVID-19», «Витамины и минералы после COVID-19», «Комплекс исследований после COVID-19 (базовый)» и «Комплекс исследований после COVID-19 (оптимальный)».

В специальное предпраздничное предложение от компании включены не только ковидные исследования. «Ключ к здоровью» позволит оценить общее состояние организма, риск развития сахарного диабета и выявить нарушения в работе щитовидной железы. «Рекомендовано диетологом» поможет контролировать белковый, углеводный и липидный обмен.

«Витамины красоты» покажут уровень витаминов, недостаток которых может негативно влиять на состояние кожи, волос и ногтей. «CHECK-UP скрининг» – большое комплексное исследование, рекомендуемое для ежегодного профилактического обследования. «Аллергочип ISAC» проверяет организм на чувствительность к 112 аллергокомпонентам из 51 источника аллергенов.

Уточнить стоимость исследований в своем городе, правила подготовки и сроки выполнения можно на странице новогодней акции на официальном сайте Лаборатории «Гемотест».

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.





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