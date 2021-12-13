В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 3,6%

В Калужской области за неделю, с 6 по 12 декабря, выявлено 10 929 случаев ОРВИ. Это на 3,6% больше, чем неделей ранее, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пороговые значения превышены 75,3%. Заболеваемость превышает средние показатели как у детей, так и у взрослых.

В Калуге за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 4,5%. Но пороговые значения превышены более чем в два раза.

В больницы с ОРВИ попали 26 калужан.

От гриппа в Калужской области привились 465 940 человек.

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