В Калужскую область по программе переселения соотечественников переехали почти 90 тысяч человек

В декабре 2021 года истекает срок действия государственной программы Калужской области «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом», которая реализуется с 2007 года. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе правительства.

В рамках программы в наш регион возвращаются граждане, проживающие за пределами территории Российской Федерации, выходцы из РСФСР и СССР, ставшие гражданами иностранных государств.

С начала реализации программы (2007-2021 годы) в Калужскую область прибыло 89 600 соотечественников. Основную долю составляют соотечественники из Украины - 24,8 %, Узбекистана 19,2 %, Молдовы - 18,2 %, Таджикистана - 13,8 %, Армении - 11,1 %, Азербайджана - 4,7 %, Казахстана - 4,2 % от общей численности. Более 80 % переселившихся соотечественников, включая членов их семей, в трудоспособном возрасте.

В связи с истечением срока реализации программы разработан проект программы на очередной шестилетний период (2022-2027 годы). Данный проект подлежит согласованию с правительством России и в настоящее время находится в федеральных органах исполнительной власти.

- О начале действия новой программы будет сообщено дополнительно, - подчеркнули в правительстве.

Напомним, по последним данным областного статистического комитета, смертность в Калужской области в 2021 году в два раза превышает рождаемость. Сохранить статус региона-миллионника Калужская область сможет только при миграционном приросте. Новые данные о количестве населения Калугастат опубликует в начале 2022 года.

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