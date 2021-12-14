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Этот день в истории: 14 декабря в Калугу приехал новый губернатор

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 14.12.2021 08:00 0 525
Этот день в истории: 14 декабря в Калугу приехал новый губернатор

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 14 декабря.

14 декабря 1862 г. управлять Калужской губернией поручается Эдуарду Васильевичу Лерхе (1823 – 1889). При Лерхе произошло возвращение от принципов законности и права, вводимых Арцимовичем, к произволу и беззаконию, весьма распространенным в России. На посту калужского губернатора оставался до 13.03.1864.

1863 – губернатор Э.В.Лерхе встречался с имамом Шамилем, определенным в Калугу на жительство. Встреча состоялась в доме, где Шамиль жил около 10 лет и который калужане до сих пор называют «домом Шамиля» (дом 4 по ул. Пушкина).

1930 – на первой Калужской районной краеведческой конференции создано Калужское районное бюро краеведения (КБК). Его основными задачами были организация широкой сети краеведческих ячеек, разработка конкретных планов исследовательских работ и руководство их осуществлением. О продуктивности работы этой организации говорит тот факт, что к 1937 г. в краеведческом движении района участвовало около 2 тыс. человек. КБК ежемесячно проводило заседания. В декабре 1937 г. КБК было ликвидировано.

1941 – газета оккупационных властей «Новый путь» сообщала, что «в воскресенье 14 декабря для гражданского населения Калуги открылся кинотеатр «Унион». Перед демонстрацией фильма выступил помощник городского головы господин С.Д. Кудрявцев. Зрителям был показан изящный фильм, насыщенный легкой музыкой, танцами и рядом популярных песенок, - «Королевский вальс». Анонс: в четверг, 1 января 1942 года будет показан германский фильм «Крамбамбули». Следующий номер газеты выйдет 1 января 1942 года. Главный редактор Е.Е. Бунескул». (К.Афанасьев «Летопись провинции») Кинотеатр с таким названием размещался по современному адресу Театральная, 36. После 1918-го года кинотеатр стал называться «Ударник», в настоящее время это Театр юного зрителя.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 14.12.2021 08:00 0 525
Тэги: общество этот день в истории история калуги
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