Калужcкий депутат Михаил Дмитриков почистил пруд в селе Дворцы

Работы по очистке пруда от кустарника и ивняка завершились.

С просьбой придать водоему надлежащий вид местные жители обратились к депутату Законодательного собрания Михаилу Дмитрикову.

Пруд во Дворцах появился более 70 лет назад и всегда был одним из центральных мест общественной жизни населенного пункта. Летом водоем использовался по прямому назначению, а зимой замершая водная гладь служила для местных жителей катком. Правда из-за то, что на объекте ни разу не проводились масштабные работы по очистке территории ключи заилились, а сам пруд начал зарастать кустарником и ивняком.

За счет денежных средств, выделенных «Фондом развития поселений Дзержинского, Медынского, Износковского, Боровского районов», учредителем которого является Михаил Дмитриков, с приходом устойчивых заморозков, специализированная техника смогла выйти на объект. Подрядная организация провела работы по очистке водоема от сорняков, частично углубила пруд, укрепила берега. Сейчас продолжается работа по присвоению пруду в Дворцах официального статуса водного объекта. После окончания оформлениях всех документов благоустройство данной территории будет продолжено.

«- Я очень благодарен местным жителям за то, что они выступили с такой инициативой и то, что пруд начинает приобретать такие очертания, - говорит депутат Законодательного собрания Калужской области Михаил Дмитриков. - Это только первый этап благоустройства этой территории. Сейчас ведется работа по присвоению водоему статуса водного объекта. Далее в планах-участие в федеральных и региональных программах по проекту водоотведения на этой территории, а также озеленение этого объекта»





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