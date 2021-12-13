Калужской областной стоматологической поликлинике исполнилось 70 лет

В понедельник, 13 декабря, в Калуге состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 70-летию областной стоматологической поликлиники. В нем приняли участие заместитель губернатора Константин Горобцов и заместитель министра здравоохранения региона Илья Мохов, сообщили в пресс-службе правительства.

В Калужской областной стоматологической поликлинике ежегодно проходят лечение порядка 250 тысяч пациентов. В 2019 году открыто новое отделение в микрорайоне Правобережья, был создан собственный call-центр, начало работу централизованное стерилизационное отделение. В прошлом году поликлинике присвоен статус клинического лечебно-профилактического учреждения. В этом году организован участок для обеззараживания медицинских отходов класса Б и В, в отделении общей практики № 3 начала работу современная стерилизационная.

Главный врач поликлиники Владимир Цуканов показал гостям новое оборудование, рассказал о его возможностях, поделился планами по дальнейшему развитию.

Константин Горобцов поздравил коллектив поликлиники и ветеранов службы с юбилеем лечебно-профилактического учреждения.

- Пройденный путь был тернист, но он был на благо развития всей стоматологической отрасли региона, - отметил заместитель губернатора.

Он высоко оценил профессионализм медицинских работников клиники:

- О вашей поликлинике знают не только в Калужской области, но и за ее пределами... Вам многие говорят спасибо.

Горобцов назвал областную стоматологическую клинику флагманом стоматологической службы региона и обратился к молодым медработникам:

- У вас есть все возможности, чтобы заявлять о себе шире и больше. Цените свою профессию, эти стены, цените людей, которые помогают вам становиться профессионалами.

Лучшим специалистам поликлиники вручили региональные награды.

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