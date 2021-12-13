Ввод QR-кодов в Калуге с 15 декабря перенесли, но не отменили, как того желали рестораторы

В Калужской области на месяц отложено введение системы QR-кодов для входа в общественные места. Об этом вечером в понедельник, 13 декабря, в своем видеообращении, опубликованном в социальных сетях, сообщил губернатор Владислав ШАПША.

Их начнут требовать с 15 января 2022 года. А ресторанам запретили в новогодний период работать ночью.

- Как вы знаете, с 15 декабря мы планировали ввести QR-коды в регионе. И наша принципиальная позиция состояла в том, чтобы дать людям возможность и, главное, время сделать прививку. Я считаю, что в регионе были созданы все условия для того, чтобы калужане спокойно, комфортно и удобно прошли вакцинацию. На сегодняшний день более 543 тысяч жителей Калужской области сделали прививку. И мы видим, что это дает результат, - подчеркнул губернатор. - Люди стали меньше болеть, меньше госпитализаций. Кроме того, нужно было разобраться, как быть людям, которые переболели ковидом, но не получили этому подтверждения. И вот сегодня вице-премьер правительства России Татьяна Алексеевна Голикова сказала, что анализы на антитела с 22 года станут основанием для получения сертификата переболевшего. В связи с этим мы приняли решение перенести срок введения QR-кодов в Калужской области на месяц – до 15 января.

Вводятся новые для ресторанов и развлекательных центров.

- Также я подписал постановление, которое вводит временное ограничение на работу ресторанов и развлекательных заведений в ночное время, - заявил губернатор.

Шапша еще раз призвал калужан сделать прививку, что вернуться к привычной жизни:

- Уважаемые жители Калужской области, благодарю вас за понимание ситуации и вашу ответственность. Мы уже сделали очень много для того, чтобы сформировать коллективный иммунитет. И сейчас тот момент, когда важно не растерять достигнутое. Вакцинация – это единственный способ остановить смертельную болезнь. Впереди новогодние праздники. Знаю, что все мы хотим вернуться к привычной жизни. И все мы знаем, как это сделать. Берегите себя и своих близких.

Напомним, еще в октябре Шапша подписал постановление, согласно которому с 15 декабря в организации общественного питания, театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры, спортивные центры, фитнес-центры и бассейны можно было попасть только по QR-коду о вакцинации либо перенесенном в последние шесть месяцев коронавирусе. Также непривитые и те, кто официально не болел, могли попадать туда по отрицательному результату ПЦР-теста, который действует 72 часа.

Ранее представители ресторанного бизнеса рассказывали, в том числе и нам, что ограничения попросту уничтожат их бизнес и высказывали мнение о том, что необходимо вообще отменить их.

Обосновывали это тем, что ввод QR-кодов в период новогодних корпоративов поставит их под такой удар, который они не перенесут и большинство заведений попросту закроется.

Между тем еще в начале декабря с местами для корпоратива во многих из них уже были проблемы. А в понедельник, 13 декабря, в течение дня мы обзвонили 10 ресторанов Калуги под видом организации, которой надо провести корпоратив в декабре. У всех спрашивали можно ли заказать его у них?

В кафе «Солянка» нам ответили, что заведение работает в обычном режиме. В гриль-баре «Крылья» сотрудник рассказал, что у них корпоратив можно заказать только на 24 и 25 декабря, остались последние столики.

В ресторане «Icebar» можно провести корпоратив, начиная с 20 декабря. На момент звонка были доступны все дни, кроме 24 и 25 декабря.

Кафе «8 чашек» работает в обычном режиме.

В ресторане грузинской кухни «Мимино» нам ответили, что столик можно зарезервировать с 20 по 22 декабря. В другие дни мест нет.

В остальных, куда мы дозвонились, с местами также были проблемы или их не было вовсе.

Помимо этого, по инсайдерской информации от сотрудника одной известной в Калуге компании общепита, возросло число заказов по банкетному меню на вынос (так называемый кейтеринг). Таким образом, не отрицая наличие проблем, которые принесут с собой ограничения, можно предположить, что их масштаб нашими рестораторами все-таки был несколько преувеличен. А решение региональной власти о переносте ввода проверок QR-кодов, без отказа от этой меры в будущем, соотвествует текущей обстановке с заболеванием. Мало того, ввиду прихода в страну нового штамма практически наверняка без этих ограничений не удастся обойтись.

Также 13 декабря вопрос коронавирусных ограничений звучал и на федеральном уровне. В частности, Госдума отложила рассмотрение законопроекта о QR-кодах для входа в поезда и самолеты. Подобный документ о кодах для входа в торговые центры и другие общественные места будут обсуждать в нижней палате парламента не ранее середины января.

А вице-премьер Татьяна Голикова в понедельник сообщила, что россияне, привитые зарубежными вакцинами от COVID-19, смогут получить QR-код сроком на шесть месяцев, сдав анализ на антитела.

Также сертификат сроком на год будут давать тем, кто сдал положительный ПЦР-тест и у кого впоследующем тест показал наличие антител (то есть переболевшим). А вот те, кто не сдавал ПЦР-тест, но также имеет антитела, получит QR-код на полгода. Таким образом ограничения не коснутся бессмимптомно переболевших и тех, кто болел, не обращаясь к врачу.

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