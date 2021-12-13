В Калужской области ищут пропавшую 16-летнюю девушку из Тулы

В Калужской области может находиться пропавшая в Туле 29 ноября 16-летняя Валерия ШИШКИНА. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост: 185 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: карие.

Волосы: черные, до плеч

Была одета: синяя куртка, черный вязаный шарф, белая толстовка с капюшоном, черные спортивные штаны, темно-желтые зимние полусапожки.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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