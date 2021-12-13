В Калужской области привились от коронавируса 542 420 человек

В воскресенье, 12 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 877 человек. Общее количество вакцинированных достигло 542 420, сообщили в понедельник в правительстве региона.

В больницах области остается 130 805 доз вакцин. В основном это «Спутник V».

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 83,42%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам.

В десяти районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в двух - более чем на 90%. По-прежнему самые высокие показатели в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 12 декабря 2021 года:

Жуковский район – 126,72%,

Боровский район – 126,66%,

Медынский район – 119,93%,

Перемышльский район – 117,5%,

Бабынинский район – 115,69%,

Думиничский район – 113,86%,

Барятинский район – 112,74%,

Спас-Деменский район – 106,65%,

Козельский район – 101,94%,

Мещовский район – 100,78%,

Сухиничский район – 96,5%,

Ферзиковский район – 92,4%,

Юхновский район – 89,1%,

Тарусский район – 85,66%,

Куйбышевский район – 84,04%,

Мосальский район – 83,76%,

Ульяновский район – 82,12%,

Жиздринский район – 81,56%,

Хвастовичский район – 77,45%,

Калуга – 76,93%,

Обнинск – 76,58%,

Дзержинский район – 74,75%,

Людиновский район – 74,56%,

Малоярославецкий район – 74,55%,

Кировский район – 73,88%,

Износковский район – 73,26%.

Данные на 12 декабря.

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