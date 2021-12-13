В Калужской области привились от коронавируса 542 420 человек
В воскресенье, 12 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 877 человек. Общее количество вакцинированных достигло 542 420, сообщили в понедельник в правительстве региона.
В больницах области остается 130 805 доз вакцин. В основном это «Спутник V».
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 83,42%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам.
В десяти районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в двух - более чем на 90%. По-прежнему самые высокие показатели в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 12 декабря 2021 года:
- Жуковский район – 126,72%,
- Боровский район – 126,66%,
- Медынский район – 119,93%,
- Перемышльский район – 117,5%,
- Бабынинский район – 115,69%,
- Думиничский район – 113,86%,
- Барятинский район – 112,74%,
- Спас-Деменский район – 106,65%,
- Козельский район – 101,94%,
- Мещовский район – 100,78%,
- Сухиничский район – 96,5%,
- Ферзиковский район – 92,4%,
- Юхновский район – 89,1%,
- Тарусский район – 85,66%,
- Куйбышевский район – 84,04%,
- Мосальский район – 83,76%,
- Ульяновский район – 82,12%,
- Жиздринский район – 81,56%,
- Хвастовичский район – 77,45%,
- Калуга – 76,93%,
- Обнинск – 76,58%,
- Дзержинский район – 74,75%,
- Людиновский район – 74,56%,
- Малоярославецкий район – 74,55%,
- Кировский район – 73,88%,
- Износковский район – 73,26%.
Данные на 12 декабря.
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