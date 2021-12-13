В Калужской области установили границы парка усадьбы «Бегичево»

Министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир ЖИПА подписал приказ об увеличении с 5 до почти 20 га площади памятника природы «Парк усадьбы «Бегичево», расположенного в селе Совхоз им. Ленина Дзержинского района. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Усадьба принадлежала калужским воеводам Бегичевым. Сохранившийся до наших дней усадебный комплекс был создан в первой половине XIX века при калужском губернаторе Николае Смирнове. Последним ее владельцем стал князь Евгений Трубецкой.

В настоящее время в границах памятника природы сохранился пейзажный парк, в котором растут дубы, берёзы и осины. Возраст некоторых деревьев достигает 110 лет. Украшают территорию пруды, к которым от близлежащих населенных пунктов ведут аллеи.

- Для жителей усадьба имеет большое эстетическое, культурное и рекреационное значение, - подчеркнули в правительстве.

Напомним, на прошлой неделе в Калужской области утверждены границы и определен режим особой охраны памятника природы «Р. Руть с охранным ландшафтом на расстоянии по 300 м в обе стороны от уреза воды». Река Руть и ее охранный ландшафт были объявлены памятником природы областного значения в 1993 году. Для них в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством был установлен особый правовой режим, запрещающий любую хозяйственную деятельность. Но кроме уникальных природных комплексов, имеющих большую ценность для сохранения биоразнообразия региона, в его границы попало село Егорье. И именно его жители оказались в «ловушке», ведь с момента создания особо охраняемой природной территории любое строительство, в том числе линейных объектов, оказалось под запретом.

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