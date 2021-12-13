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В Калужской области планируется повысить зарплаты почти в два раза к 2040 году

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.12.2021 12:49 12 494
В Калужской области планируется повысить зарплаты почти в два раза к 2040 году

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Калужской области до 2040 года обсудили в понедельник, 13 декабря, на рабочем заседании правительства региона, которое провел губернатор Владислав Шапша. С докладом выступил заместитель губернатора Владимир Попов.

Еще в мае правительством разработан единый документ по всем сферам развития региона, который станет отправной точкой для формирования новой стратегии развития области до 2040 года. Она разрабатывается с сентября

Заместитель губернатора подчеркнул, что обеспечение роста численности населения остается в числе основных приоритетов государственной политики.

В долгосрочном периоде экономический рост Калужской области будет основываться на развитии наукоемких производств, реализации инвестиционных проектов в сфере промышленного производства, строительства и сельского хозяйства, пояснил Попов.

К 2040 году прогнозируется увеличение ВРП в два раза - до 1786,5 миллиарда рублей.

Выпуск промышленной продукции должен за 2022-2040 годы вырасти в 2,5 раза - до 4913,1 – 5027,4 миллиарда рублей.

По словам Владимира Попова, в Калужской области будет наблюдаться стабильный рост сельского хозяйства. Выпуск сельскохозяйственной продукции к 2040 году достигнет 149 миллиардов рублей, индекс производства продукции возрастет в полтора раза от уровня 2020 года.

Кроме этого, прогнозируется положительная динамика роста объема инвестиций в основной капитал. К 2040 году объем инвестиций в основной капитал прогнозируется 367 миллиардов рублей, индекс физического объема инвестиций вырастет почти в два раза к 2020 году.

В правительстве рассчитывают, что экономический рост будет способствовать повышению реальных располагаемых доходов населения. Планируется, что рост заработной платы будет опережать инфляцию. Зарплаты к 2040 году должны вырасти в 1,7 раза.

- Работа, действительно, в своем начале. Задачи, которые у нас стоят по выработке стратегии социально-экономического развития очень амбициозные. Прогноз показывают существенный рост экономики региона, настраивает нас на очень значимую и серьёзную работу, – прокомментировал планы Владислав Шапша.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.12.2021 12:49 12 494
Тэги: общество область зарплата владислав шапша владимир попов
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