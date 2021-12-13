В Калужской области у чиновников проверят уровень цифровизации

В Калужской области члены правительства пройдут тестирование по цифровизации. Соответствующее поручение в понедельник, 13 декабря, на рабочем совещании правительства региона дал губернатор Владислав ШАПША.

Об этом он заявил после того, как заместитель губернатора Дмитрий Разумовский рассказал о запуске сервиса независимой оценки компетенций цифровой экономики, который создан в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». С помощью ресурса можно определить уровень своих знаний, умений и навыков по определенному направлению и понять, какие компетенции уже сформированы или требуют развития. Сервис способствует профессиональному и карьерному росту.

В настоящее время любой житель области может пройти комплексное тестирование по направлению «Цифровая грамотность». Для этого необходимо перейти на сайт: готовкцифре.рф, зарегистрироваться на портале Leader-ID и решить задания в онлайн-режиме.

Владислав Шапша поручил своим заместителям Карине Башкатовой и Дмитрию Разумовскому организовать прохождение теста всеми членами регионального кабинета министров.

- Это очень серьезный способ замотивировать правительство на более активную работу по направлению цифровизации, считает глава региона.

Ранее правительство Калужской области сообщало, что до конца нынешнего года комплексное тестирование по направлению «Цифровая грамотность» на платформе Университета 2035 предоставляется бесплатно. Определить свой уровень на сайте готовкцифре.рф можно по пяти направлениям: цифровые устройства и сети, цифровая безопасность, коммуникации и сотрудничество, работа с информацией и цифровым контентом, цифровая личность.

- По итогам независимой оценки компетенций на онлайн-сервисах партнеров выдается Электронный сертификат, который станет отличным бонусом при трудоустройстве, - подчеркнули в правительстве.

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