Главная Новости Общество
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

В Калужской области у чиновников проверят уровень цифровизации

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.12.2021 11:20 1 242
В Калужской области у чиновников проверят уровень цифровизации

В Калужской области члены правительства пройдут тестирование по цифровизации. Соответствующее поручение в понедельник, 13 декабря, на рабочем совещании правительства региона дал губернатор Владислав ШАПША.

Об этом он заявил после того, как заместитель губернатора Дмитрий Разумовский рассказал о запуске сервиса независимой оценки компетенций цифровой экономики, который создан в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». С помощью ресурса можно определить уровень своих знаний, умений и навыков по определенному направлению и понять, какие компетенции уже сформированы или требуют развития. Сервис способствует профессиональному и карьерному росту.

В настоящее время любой житель области может пройти комплексное тестирование по направлению «Цифровая грамотность». Для этого необходимо перейти на сайт: готовкцифре.рф, зарегистрироваться на портале Leader-ID и решить задания в онлайн-режиме.

Владислав Шапша поручил своим заместителям Карине Башкатовой и Дмитрию Разумовскому организовать прохождение теста всеми членами регионального кабинета министров.

- Это очень серьезный способ замотивировать правительство на более активную работу по направлению цифровизации, считает глава региона.

Ранее правительство Калужской области сообщало, что до конца нынешнего года комплексное тестирование по направлению «Цифровая грамотность» на платформе Университета 2035 предоставляется бесплатно. Определить свой уровень на сайте готовкцифре.рф можно по пяти направлениям: цифровые устройства и сети, цифровая безопасность, коммуникации и сотрудничество, работа с информацией и цифровым контентом, цифровая личность.

- По итогам независимой оценки компетенций на онлайн-сервисах партнеров выдается Электронный сертификат, который станет отличным бонусом при трудоустройстве, - подчеркнули в правительстве.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.12.2021 11:20 1 242
Тэги: общество область владислав шапша дмитрий разумовский
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Картинка по-корейски: Wink предлагает зрителям коллекцию самых красивых и рейтинговых дорам
Клиенты ВТБ в Калужской области за 11 месяцев года оформили более 700 автокредитов на 637 млн рублей
ВТБ и Wildberries запускают новую систему платежных сервисов VTB Pay
World of Tanks и тариф «Игровой» от «Ростелекома» предлагают победное завершение года
ВТБ защитит россиян от «кредитных мошенников»
Продаёте или приобретаете недвижимость? Не забудьте сообщить об этом в Калужскую сбытовую компанию
Криштиану Роналду стал первым футболистом, забившим 800 голов
Житель Обнинска погасил долг за электроэнергию в 218 тысяч рублей
ВТБ: российские банки впервые выдали 5 трлн рублей ипотеки
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Поиск компаний для выкупа авто
Вакцинация домашних животных
Интернет маркетинг: эффективные советы и принципы

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru