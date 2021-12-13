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В Калужской области помощь жителям начали оказывать с помощью «Социального казначейства»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.12.2021 10:58 0 263
В Калужской области помощь жителям начали оказывать с помощью «Социального казначейства»

Вопрос социальных выплат обсуждался в понедельник, 13 декабря, на рабочем совещании правительства, которое провел губернатор Владислав ШАПША.

Министр труда и социальной защиты региона Павел КОНОВАЛОВ рассказал, что в настоящее время государственная политика направлена на обеспечение роста реальных доходов граждан, особенно семей с детьми.

За январь-ноябрь 2021 года поддержку в рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» получили более 23 тысяч семей.

С прошлого года в области в соответствии с указом президента установлена ежемесячная выплата малообеспеченным семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. С января ее получили более 25 тысяч семей.

Также в правительстве отмечают, что важным инструментом в преодолении бедности является оказание малообеспеченным гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта. За 2021 год заключено более 2350 социальных контрактов на 216 миллионов рублей.

К учебному году выплату в 10 000 рублей получили родители 140 470 детей.

Также организована работа по переходу к предоставлению мер социальной поддержки в формате «Социальное казначейство».

- Это принципиально новая форма социальной защиты, связанная как с учетом и с проактивом, так и с формой организации работы, что позволит сократить сроки предоставления мер социальной поддержки, исключить предоставление гражданами документов, при назначении мер социальной поддержки, - пояснили в правительстве.

Так уже предоставляется материнский капитал. Другие примеры – выплата семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, новые ежемесячные пособия беременным женщинам и одиноким родителям.

Владислав Шапша попросил активизировать работу по переходу в формат «Социальное казначейство» при осуществлении выплат.

Кроме того, губернатор подчеркнул значимость предоставления социальной помощи на основании социального контракта. По его словам, предоставленные на эти цели 284,5 миллиона рублей должны быть освоены в полном объеме.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.12.2021 10:58 0 263
Тэги: общество область владислав шапша павел коновалов
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