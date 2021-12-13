Еще пять жителей Калужской области скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки пять человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 1111, сообщили в понедельник, 13 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 202 новых случая заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 61 815.

За последние сутки в нашем регионе 202 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 58 170 калужан.

Вакцинированы от коронавируса 541 543 калужанина.

По всей России выявлены за сутки 29 558 случаев коронавируса. За весь период - 10 046 454. Выписан за сутки – 28 561, за весь период – 8 769 916. За последние сутки в стране от ковида умер 1 121 человек, за все время – 290 604.

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