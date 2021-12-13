Госдума сняла с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте

Государственная Дума России в понедельник, 13 декабря, снимет с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов для транспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель парламента Вячеслав Володин.

По его словам, на принятие такого решения повлияли слова президента.

- Президент страны Владимир Путин в конце прошлой недели подчеркнул, что опрометчивые решения недопустимы, - прокомментировал Володин. - И что необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для наших граждан. Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте - это результат диалога Государственной Думы с Правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан.

Напомним, ранее планировались ввести QR-коды для входа в поезда и самолеты. Предполагалось, что этим транспортом смогут пользоваться только те, кто привился от коронавируса или перенес болезнь в последние полгода.

В Калужской области с 15 декабря вводятся подобные правила для входа в организации общественного питания, театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры, спортивные центры, фитнес-центры и бассейны.

Утром в понедельник, 13 декабря, на рабочем совещании правительства региона тема QR-кодов не обсуждалась.

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