В Калужской области привились от коронавируса 541 543 человека

В пятницу, 10 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 2111 человек. Общее количество вакцинированных достигло 541 543, сообщили в понедельник в правительстве региона.

В больницах области остается около 133 тысяч доз вакцин. В основном это «Спутник V».

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 83,28%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам.

В десяти районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в двух - более чем на 90%. По-прежнему самые высокие показатели в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 10 декабря 2021 года:

Жуковский район – 126,56%,

Боровский район – 126,36%,

Медынский район – 119,42%,

Перемышльский район – 117,31%,

Бабынинский район – 115,49%,

Думиничский район – 113,72%,

Барятинский район – 112,56%,

Спас-Деменский район – 106,44%,

Козельский район – 101,71%,

Мещовский район – 100,34%,

Сухиничский район – 96,4%,

Ферзиковский район – 92,09%,

Юхновский район – 88,96%,

Тарусский район – 85,56%,

Куйбышевский район – 83,92%,

Мосальский район – 83,74%,

Ульяновский район – 81,83%,

Жиздринский район – 81,54%,

Хвастовичский район – 77,42%,

Калуга – 76,81%,

Обнинск – 76,46%,

Дзержинский район – 74,63%,

Людиновский район – 74,51%,

Малоярославецкий район – 74,43%,

Кировский район – 73,8%,

Износковский район – 73,17%.

Данные на 10 декабря.

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