В Калужской области привились от коронавируса 541 543 человека
В пятницу, 10 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 2111 человек. Общее количество вакцинированных достигло 541 543, сообщили в понедельник в правительстве региона.
В больницах области остается около 133 тысяч доз вакцин. В основном это «Спутник V».
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 83,28%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам.
В десяти районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в двух - более чем на 90%. По-прежнему самые высокие показатели в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 10 декабря 2021 года:
- Жуковский район – 126,56%,
- Боровский район – 126,36%,
- Медынский район – 119,42%,
- Перемышльский район – 117,31%,
- Бабынинский район – 115,49%,
- Думиничский район – 113,72%,
- Барятинский район – 112,56%,
- Спас-Деменский район – 106,44%,
- Козельский район – 101,71%,
- Мещовский район – 100,34%,
- Сухиничский район – 96,4%,
- Ферзиковский район – 92,09%,
- Юхновский район – 88,96%,
- Тарусский район – 85,56%,
- Куйбышевский район – 83,92%,
- Мосальский район – 83,74%,
- Ульяновский район – 81,83%,
- Жиздринский район – 81,54%,
- Хвастовичский район – 77,42%,
- Калуга – 76,81%,
- Обнинск – 76,46%,
- Дзержинский район – 74,63%,
- Людиновский район – 74,51%,
- Малоярославецкий район – 74,43%,
- Кировский район – 73,8%,
- Износковский район – 73,17%.
Данные на 10 декабря.
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