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В Калужской области привились от коронавируса 541 543 человека

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.12.2021 09:17 8 791
В Калужской области привились от коронавируса 541 543 человека

В пятницу, 10 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 2111 человек. Общее количество вакцинированных достигло 541 543, сообщили в понедельник в правительстве региона.

В больницах области остается около 133 тысяч доз вакцин. В основном это «Спутник V».

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 83,28%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам.

В десяти районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в двух - более чем на 90%. По-прежнему самые высокие показатели в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 10 декабря 2021 года:

  • Жуковский район – 126,56%,
  • Боровский район – 126,36%,
  • Медынский район – 119,42%,
  • Перемышльский район – 117,31%,
  • Бабынинский район – 115,49%,
  • Думиничский район – 113,72%,
  • Барятинский район – 112,56%,
  • Спас-Деменский район – 106,44%,
  • Козельский район – 101,71%,
  • Мещовский район – 100,34%,
  • Сухиничский район – 96,4%,
  • Ферзиковский район – 92,09%,
  • Юхновский район – 88,96%,
  • Тарусский район – 85,56%,
  • Куйбышевский район – 83,92%,
  • Мосальский район – 83,74%,
  • Ульяновский район – 81,83%,
  • Жиздринский район – 81,54%,
  • Хвастовичский район – 77,42%,
  • Калуга – 76,81%,
  • Обнинск – 76,46%,
  • Дзержинский район – 74,63%,
  • Людиновский район – 74,51%,
  • Малоярославецкий район – 74,43%,
  • Кировский район – 73,8%,
  • Износковский район – 73,17%.

Данные на 10 декабря.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.12.2021 09:17 8 791
Тэги: коронавирус общество область статистика вакцинация
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