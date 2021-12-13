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Газпромбанк в Калуге празднует новоселье

Опубликовано: 13.12.2021 10:57 0 622
Газпромбанк в Калуге празднует новоселье

Калужский операционный офис Газпромбанка переехал с улицы Рылеева и ждет своих клиентов по новому адресу: ул. Кирова, дом 47.

Новый функциональный офис Газпромбанка соответствует всем современным требованиям и стандартам банковского обслуживания. Для клиентов здесь созданы максимально комфортные условия: просторный операционный зал, уютная и стильная зона для премиальных клиентов, зона банкоматов, которая открыта 24 часа в сутки.

В торжественном открытии офиса Газпромбанка приняли участие министр конкурентной политики Калужской области Николай Владимиров, первый заместитель председателя Городской Думы города Калуги Александр Иванов, вице-президент – управляющий Среднерусским филиалом Газпромбанка Наталья Антонова, руководители предприятий и организаций региона из числа клиентов и партнеров банка.

«Мы понимаем, что работа с клиентами требует не только привлекательных условий с точки зрения банковских продуктов и высокого уровня обслуживания, но и максимально удобного расположения офиса. Офис в центральной части города Калуги - это прежде всего комфорт наших клиентов», - подчеркнула в своем приветственном слове Наталья Антонова.  

«Для нас открытие офиса в центре города - отличный подарок к Новому году, - говорит директор по развитию бизнеса в Калужской области - начальник операционного офиса Газпромбанка в г. Калуге Евгений Николаев. - Приглашаем всех калужан. В эти предновогодние дни Газпромбанк предлагает выгодные условия по вкладам, а также дарит своим заемщикам уникальную возможность стать участниками акции «Декабрьский приз»: оформить кредит и выиграть денежные выплаты».

Калужский офис Газпромбанка предоставляет весь спектр банковских продуктов и услуг как для юридических, так и для физических лиц. Отдельный пакет услуг предусмотрен для корпоративных клиентов, а также для сегмента малого и среднего бизнеса.

В числе финансовых услуг для физических лиц - вклады и накопительные счета, разнообразные кредитные программы, банковские карты, денежные переводы, валютно-обменные операции. Сотрудники Газпромбанка предоставят профессиональные консультации по всем интересующим вас вопросам: как приумножить свои сбережения, выгодно взять кредит, оформить ипотеку на льготных условиях, сделать правильный выбор на рынке ценных бумаг. Вам остается только прийти в офис на Кирова, 47

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Опубликовано: 13.12.2021 10:57 0 622
Тэги: рeклама
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