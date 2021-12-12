В Калужской области вновь шесть человек скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки, как и днем ранее, шесть человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 1106, сообщили в воскресенье, 12 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 200 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 61 613.

За последние сутки в нашем регионе 200 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 57 968 калужан.

Вакцинированы от коронавируса 538 070 калужан.

По всей России выявлены за сутки 29 929 случаев коронавируса. За весь период - 10 016 896. Выписан за сутки – 31 391, за весь период – 8 741 355. За последние сутки в стране от ковида умер 1 132 человека, за все время – 289 483.

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