В Калуге за неделю родились 83 ребенка

В Калуге за неделю, с 6 по 11 декабря, родились 83 ребенка. Среди них 43 девочки и 40 мальчиков. Об этом вечером в субботу сообщили в городском управлении ЗАГС.

Среди новорожденных были две двойни.

Из редких имен в загсе отметили следующие: Лилиана, Филипп, Виолетта, Лев, Фрол, Виталина, Демид, Платон, Руслана, Златан и Станислава.

Всего с начала 2021 года в областной столице появились на свет 4076 детей.

Также с 6 по 11 декабря в Калуге сыграли 41 свадьбу. С начала года – 2867.

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