В Калужской области в два раза снизилось количество госпитализированных с коронавирусом пациентов

Вечером в субботу, 11 декабря, губернатор Калужской области Владислав ШАПША опубликовал на своих страницах в социальных сетях традиционное видео, в котором рассказал об итогах недели. На этот раз глава региона затронул тему коронавируса.

Как отметил Шапша, ситуация в Калужской области начала улучшаться. Это он связал с высокими темпами вакцинации.

- Темпы вакцинации в регионе не снижаются. У нас более 540 тысяч человек уже сделали прививку, - заявил Владислав Шапша. - Я признателен калужанам за активность, за ответственность. Это сказывается и на ситуации с коронавирусом. Ситуация стабилизируется, меньше людей заболевает, меньше госпитализаций. И если на пике волны пандемии порядка 2400 человек проходили лечение в стационарах, то сейчас менее 1200. Такая тенденция сохраняется уже на протяжении нескольких недель.

Губернатор сообщил, что после 13 декабря ковидных пациентов станет меньше в «Сосновой роще».

- Уже на следующей неделе один из корпусов больницы «Сосновая роща», который ранее был перепрофилирован под лечение больных с COVID-19, начнут готовить к работе по основному профилю, - рассказал губернатор Калужской области. - Мы будем лечить сосудистые заболевания. Прежде всего – инсульты. Лечение сердечно-сосудистых заболеваний, а также борьба с онкологией – это особый приоритет для нас сейчас. На этих направлениях будем усиливаться в ближайшее время.

Напомним, в Калужской области планируется привить от коронавируса 650 240 человек. По последним данным, этот план выполнен на 83%.

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