Выставка «Калужская область в XXI веке» открылась в Доме Билибина

В субботу, 11 декабря, в Калуге в Доме И.Г. Билибина открылась выставка «Калужская область в XXI веке», посвященная развитию региона в первые 20 лет XXI века. В церемонии принял участие губернатор Владислав ШАПША.

Выставку организовал Калужский объединенный музей-заповедник. Его директор Виталий Бессонов рассказал, что выставка посвящена истории начала XXI века, в частности истории калужского края.

- Обращаясь к прошлому, мы сталкиваемся подчас с тем, что материальная культура, которая отражает историю, не сохраняется, уходит в небытие, - отметил Бессонов. - Сегодня, когда мы говорим о событиях 18 и 19 века, нам не хватает памятников, тех объектов, которые мы могли бы связать с историческими событиями. Сегодня мы присутствуем при знаковом событии. Фонд Администрации Губернатора Калужской области представляет живые вещи истории, которые рассказывают нам об основных вехах развития Калужской области, тех десятилетиях, которые прошли на наших глазах.

Экспозиция рассказывает о развитии как экономики региона, так и социальной, культурной сфер, спорта. Отдельное внимание уделено международному и межрегиональному сотрудничеству.

По словам Виталия Бессонова, выставка отвечает на вопрос: «Как Калужской области удалось удостичь тех результатов, которые есть сегодня?».

- Все предметы, которые мы видим на выставке, - начало очень важного и значимого проекта, который, в конечном итоге, должен привести к созданию Губернаторского музея. Очень важно, что этот проект реализуется в рамках более глобального проекта, связанного с созданием и Губернаторской библиотеки и фонда губернатора в архиве, - заявил Бессонов.

Присутствовавший на открытии Анатолий Артамонов отметил:

- Этот яркий, оригинальный проект очень выразительно демонстрирует успехи нашей с вами родной Калужской области, рассказывает о знаковых датах, событиях, победах региона, показывает, за счет чего были достигнуты его высокие показатели. Я хотел бы попросить организаторов выставки охватить самые разные этапы развития нашего региона в ретроспективе, включая девяностые и более ранние годы и, я уверен, что экспозиция будет постоянно пополняться экспонатами, демонстрирующими результаты успешной работы области под руководством Владислава Валерьевича. Я благодарю организаторов выставки и желаю этому проекту дальнейшего развития.

Губернатор Владислав Шапша отметил, что прошедшие первые 20 лет XXI века – огромный этап непростой жизни.

- Если вспомнить историю конца 90-х – начала 2000-х годов, то Калужская область, как и другие регионы, ходила с протянутой рукой в федеральный бюджет просить деньги, - напомнил Шапша. - Просить деньги на зарплаты для тех людей, которые работали на заводах. Это теперь уже история. Уже шесть лет, как регион стал регионом – донором. Это исключение из правил даже в наше время. Не у всех регионов получается развить экономику таким образом, чтобы бюджет пополнялся. Сегодня о Калужской области знают во всей стране. Сегодня о Калужской области говорят далеко за рубежом. И это результат огромной работы большого коллектива под командой Анатолия Дмитриевича Артамонова, который, как опытный капитан, провел это корабль через штормы, минуя многие проблемы. И сегодня Калужская область – предмет гордости и нашей, и всей страны. Это более сотни предприятий, десятки тысяч рабочих мест, сельское хозяйство, шагнувшее серьезно вперед, используя современные технологии, дающее результаты одни из лучших в Центральном федеральном округе и в стране. Это и строительство жилья. Мы в прошлом году в очередной раз стали одними из лидеров: заняли десятое место в стране по количеству метров на одного жителя. Я хочу поблагодарить Анатолия Дмитриевича как за ту работу, что была, так и за ту, которая есть и будет на благо Калужской области.

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